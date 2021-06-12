شكرا لقرائتكم خبر الإصابة تغيب الحارسة باردسلي عن الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أنه تم استبعاد حارسة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، كارين باردسلي عن استعدادات الفريق للمشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب الإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) أن لاعبة مانشستر سيتي باردسلي (36 عاما) واحدة من حارستين اختارتهما مدربة المنتخب هيجي ريسه في قائمة 18 لاعبة للمشاركة في الأولمبياد، أصيبت الشهر الماضي عندما كانت تلعب على سبيل الإعارة لفريق أو ال رين.

وقالت باردسلي «بعد طريق صعب للعودة للجاهزية البدنية والفنية، اختياري للمشاركة في أولمبياد طوكيو جعلني أشعر أنني حققت أعظم إنجاز».

وأضافت «من ثم، فإن اضطراري للانسحاب بسبب الإصابة قبل البطولة بوقت قصير، يجعل الأمر قاسيا للغاية. بغض النظر عن الموقف، سأفعل ما بوسعي لمساعدة زملائي وفريق بريطانيا العظمى في كل خطوة. لا أتمنى أي شيء سوى النجاح للجميع».

وتمتلك باردسلي خبرة كبيرة، حيث لعبت في بطولات كأس العالم مع إنجلترا وفي أولمبياد لندن 2012 في بريطانيا العظمى.

وأضافت ريسه «خسارة كارين ضربة موجعة لنا ولكن أكثر أهمية بالنسبة لها. كانت حارسة مرمى دولية مذهلة لعدة سنوات وحضورها في الفريق كان سيساعد اللاعبين الصغار في المجموعة».