أخضر السلة يعزز حظوظ تأهله للآسيوية

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وسمح الأخضر للمنتخب السوري بالتقدم في الربع الأول 20-19، ثم عاد في الربع الثاني ليتقدم 39-34 في الربع الثاني، ثم عزز تقدمه في الربع الثالث 58-56، قبل أن ينتهي الربع الرابع بالتعادل 69-69.
ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي نجح الأخضر في حسمه لصالحة بعد أن كان الأفضل في الدفاع الضاغط.
وبرز في صفوف الأخضر أمس، مثنى المرواني ومحمد السويلم من تحت السلة وجابر الكعبي الذي نجح بالتسجيل عدة مرات من خارج القوس.
يذكر أن المنتخب السعودي بهذا الفوز، يكون قد رد الدين للمنتخب السوري الذي تفوق عليه في جدة ضمن مباريات الجولة الثانية بنتيجة 75-70.
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