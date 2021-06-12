أخضر السلة يعزز حظوظ تأهله للآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة حظوظه في التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس آسيا 2021 بفوزه على نظيره السوري، بنتيجة 79-77 في المباراة التي جرت أمس في صالة الأمير حمزة بن الحسين بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

وسمح الأخضر للمنتخب السوري بالتقدم في الربع الأول 20-19، ثم عاد في الربع الثاني ليتقدم 39-34 في الربع الثاني، ثم عزز تقدمه في الربع الثالث 58-56، قبل أن ينتهي الربع الرابع بالتعادل 69-69.

ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي نجح الأخضر في حسمه لصالحة بعد أن كان الأفضل في الدفاع الضاغط.

وبرز في صفوف الأخضر أمس، مثنى المرواني ومحمد السويلم من تحت السلة وجابر الكعبي الذي نجح بالتسجيل عدة مرات من خارج القوس.

يذكر أن المنتخب السعودي بهذا الفوز، يكون قد رد الدين للمنتخب السوري الذي تفوق عليه في جدة ضمن مباريات الجولة الثانية بنتيجة 75-70.