مباريات اليوم بأمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري اليوم ثلاث مباريات في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة بثلاثة ملاعب في 3 دول على النحو التالي. مواجهات اليوم





إنجلترا وكرواتيا: 4:00 م بملعب ويمبلي (المجموعة الرابعة).



النمسا ومقدونيا الشمالية: 7:00م بملعب أرينا ناسيونالا (المجموعة الثالثة).



هولندا وأوكرانيا: 10:00م بملعب يوهان كرويف أرينا (المجموعة الثالثة).





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