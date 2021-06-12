شكرا لقرائتكم خبر مدرب المجر: جولاتشي لا يقل عن نوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب المدير الفني للمنتخب المجري لكرة القدم، ماركو روسي، عن اعتقاده بأن حارس مرمى المنتخب ومرمى نادي لايبزج الألماني، بيتر جولاتشي، في نفس مستوى قائد وحارس مرمى المنتخب الألماني مانويل نوير.

وقال روسي عن جولاتشي «لقد لعب في السنوات الماضية بمستوى ممتاز للغاية، وأثبت ذلك أيضا في المنافسة الدولية أمام أفضل الفرق في أوروبا، ولذلك أعتقد أنه يجب النظر إليه باعتباره في نفس مستوى مانويل نوير تماما».

ومع ذلك، قال روسي «إن نوير أسطورة، وأتمنى أن يتمكن بيتر من التحول إلى أسطورة في نهاية مشواره في لايبزج».

وتلعب المجر مع ألمانيا في المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية، وسيلتقي المنتخبان في الـ23 من الشهر الحالي.

من ناحية أخرى، أعرب المدرب الإيطالي عن اعتقاده بأن قرار المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف بإعادة توماس مولر وماتس هوملز إلى صفوف المانشافت أمر منطقي رغم أنهما لم يعودا أكثر اللاعبين شبابا، فهما من أبرز اللاعبين في فريقهما.

وأضاف «مولر مر بفترة صعبة تحت قيادة المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ نيكو كوفاتش، لكنه عاد للعب بانتظام تحت قيادة المدير الفني السابق هانزي فليك، وهوميلز لاعب رائع فهو طويل القامة ومدافع قوي من الناحية الفنية، وقد أعادهما لوف؛ لأنهما لا يزالان لاعبين من فئة خاصة».