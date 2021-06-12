شكرا لقرائتكم خبر الأفضل في الافتتاح: قدمنا مباراة مثالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد لاعب المنتخب الإيطالي لكرة القدم ليوناردو سبينازولا، بالأداء الذي قدمه الفريق خلال فوزه على نظيره التركي 3 - 0 مساء الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، مبديا سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وافتتح المنتخب الإيطالي يورو 2020 على ملعب الاستاد الأولمبي في العاصمة روما بالفوز على تركيا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها، التركي ميريح ديميرال (بالخطأ)، وشيرو إيموبيلي ولورينزو إنسيني.

وعلى الملعب نفسه الذي قدم فيه موسما رائعا ضمن صفوف فريق روما، تألق سبينازولا وتوج بجائزة رجل المباراة.

وقال سبينازولا «كانت مباراة مثالية، سجلنا 3 أهداف ولم نتلق أي أهداف».

وشهد الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية حضور جماهير بنسبة 25% من سعة المدرجات.

وأضاف سبينازولا «قدمنا كرة قدم ممتازة، ورؤية حضور الجماهير في المدرجات كانت مذهلة».

وقال زميله ليوناردو بونوتشي «إن الشعور بدفء الجماهير يمنح الحافز بشكل أكبر».

وأضاف «تكون المباراة مختلفة عندما تحاط بكل هذه الجماهير. الآن، لنستخلص الإيجابيات، وننسى أي سلبيات ونفكر في المباراة المقبلة أمام المنتخب السويسري».

وتابع «كنت أتمنى أن تسير المباراة الافتتاحية هكذا، لكن هذه مجرد خطوة أولى في رحلة طويلة. نحن بحاجة إلى تثبيت أقدامنا والتحلي بالتواضع. المباريات متقاربة وسنصبح مألوفين بالنسبة للمنتخبات الأخرى بشكل متزايد».