السعـودية والعـراق وعمـان علـى مشـارف دور الحسـم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمنت أستراليا بطاقة التأهل إلى كأس آسيا وتأهلت إلى الدور النهائي من تصفيات مونديال 2022 ضمن المجموعة الثانية، من جهته، ودّع منتخب الكويت المنافسة على التأهل بعدما خرج بتعادل سلبي مخيب مع نظيره الأردني .

وباتت أستراليا تتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة من 21 ممكنة، فيما رفعت الكويت رصيدها إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف الأردن الذي ما زال يمتلك فرصة التأهل كأحد أفضل الفرق صاحبة المركز الثاني بشرط فوزه على أستراليا في الجولة الأخيرة بعد غد الثلاثاء.

وفي المجموعة الثالثة، حقق العراق فوزاً مهماً وصعباً على حساب هونج كونج بهدف دون رد سجله محمّد قاسم ماجد (13).

وبالتالي تصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة مقترباً من حسم بطاقة الصعود للمرحلة النهائية من التصفيات مع تبقي مباراة أخيرة في الجولة الختامية لحسم الصدارة عندما يلاقي المنتخب الإيراني صاحب المركز الثاني مع 15 نقطة، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وفي المجموعة الخامسة، اقترب المنتخب العماني من حجز مقعد في الدور الحاسم والتأهل لكأس آسيا ضمن أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني، بعد فوزه الصعب على منتخب أفغانستان 2-1. ورفع المنتخب العماني رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثاني خلف المنتخب القطري المتأهل سلفاً بطلاً للمجموعة، وبات في طليعة سباق أفضل الثواني في المجموعات الثمانية بعدما وصل صافي النقاط إلى 12 بعد شطب ثلاث نقاط الفوز على بنجلادش صاحب المركز الأخير ذهاباً، قبل أن يلاقيه مجدداً في مباراة تحصيل حاصل الثلاثاء.

وفي المجموعة الرابعة، انتزع المنتخب السعودي فوزاً متأخراً عندما تغلب على سنغافورة 3- صفر، سجلها سالم الدوسري (83)، فهد المولد (86)، وصالح الشهري (90+5). ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، بينما بقي المنتخب السنغافوري على رصيده السابق 7 نقاط.

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب أوزبكستان على اليمن بهدف دون مقابل سجله جلال الدين مشاريبوف (19 من ركلة جزاء)، ليرفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 15 نقطة، بينما بقي المنتخب اليمني في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.