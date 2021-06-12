شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يعلن تجديد عقود 5 من لاعبيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أعلنت شركة الكرة بنادي خورفكان تجديد عقود كل من يوسف العامري وعادل سبيل وسالم الحمادي لموسمين، بالإضافة الى تجديد عقد اللاعب عامر مبارك غانم لموسم واحد، كما نجحت شركة الكرة في تمديد إعارة المدافع عبد الله الرفاعي من الوحدة للموسم الجديد.

يذكر أن خورفكان أنجز مؤخراً عدداً من التعاقدات الجديدة، أبرزها ضم لاعب المحور الهولندي من أصل عراقي أسامة رشيد، فضلاً عن تدعيم المنظومة الدفاعية بالثلاثي مسعود سليمان وإبراهيم سعيد من الظفرة، وأحمد الزيودي من الفجيرة، فيما ينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد إعارة الثنائي يوسف العامري من الجزيرة، وهزاع سالم من النصر بعد نجاحهما مع الفريق، فيما يكتنف الغموض مصير اللاعب الدولي إسماعيل الحمادي الذي انتهت إعارته من شباب الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وخاصة بعد دخول أكثر من نادٍ على خط التفاوض مع اللاعب، بالرغم من إبداء خورفكان رغبته القوية في التعاقد مع الحمادي واستمراره مع النسور بعد أن قدم موسماً مميزاً مع الفرقة الخضراء وكانت له أدوار محورية في خطة المدرب زاناردي.