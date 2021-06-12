استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا.. ولفتة إنسانية من المنتخب الفنلندي.. ويويفا يكشف آخر تطورات إصابة إريكسن المروعة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

استأنف حكم لقاء الدنمارك وفنلندا في يورو 2020، المباراة بعدما تم تعليقها على خلفية سقوط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، في إصابة مروعة.

وفور دخول لاعبي الدنمارك لأرض الملعب، صفق لهم زملائهم في فنلندا تقديرا لإيركسن ودعما لهم بعد خوفهم على قائدهم، في لفتة تعكس الروح الرياضية.

واستأنفت المباراة بعد توقفها ساعتين، بخوض 5 دقائق هي ما تبقى من الشوط الأول، ثم مجريات الشوط الثاني.

وأصدر الاتحاد الدنماركي بيانا رسميا، يعلن فيه استئناف المباراة بعد تحسن حالة كريستيان إريكسن، واستئناف المباراة أمام فنلندا الساعة 8:30 مساء.

وأشار "يويفا" في بيان رسمي إلى أن قرار الاستئناف جاء بناء على طلب لاعبي المنتخبين، وذلك بعد التأكد من سلامة إريكسن وبقائه على قيد الحياة.

وكان الاتحاد الدنماركي لكرة القدم قد أكد في بيان رسمي استقرار حالة اللاعب بعد نقله للمستشفى وإخضاعه لعمليات الإنعاش القلبي عقب سقوطه أرضا.

كريستيان إريكسن سقط مغشيا عليه في الدقيقة الـ43 من المباراة دون تدخل من أي لاعب. ليهرع الإسعاف لإنقاذه وسط ذهول زملائه وجميع من في الملعب.

وبعد فترة توقف طويلة، شاهدنا فيها دموع زوجه إريكسن التي نزلت لأرض الملعب، ورأينا دموع زملائه، خرج اللاعب من الملعب محمولا على ناقلة، وقد أفادت التقارير لأنه وضع جهاز تنفس صناعي.