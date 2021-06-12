الاتحاد التونسي يعلن.. خروج ثنائي الترجي من المعسكر استعدادًا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، خروج الثنائي الدولي الحارس معز بن شريفية ولاعب الوسط محمد علي بن رمضان من معسكر منتخب "نسور قرطاج"

وأفادت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر "فيسبوك"، أن الجهاز الفني بقيادة منذر الكبير سمح للثنائي بن شريفية وبن رمضان بالخروج من المعسكر.

ويستعد المنتخب التونسي حاليًا من أجل مواجهة نظيره المالي مساء الثلاثاء المقبل في لقاء ودي ضمن الأجندة الدولية.

وجاء خروج ثنائي المنتخب التونسي والترجي في ظل استعدادات فريق "باب سويقة" لمواجهة الأهلي والمقرر لها مساء السبت المقبل ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويقام لقاء الذهاب على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، في المقابل يقام الإياب على ملعب "الأهلي we السلام" في 26 من الشهر الجاري.