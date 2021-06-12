بالفيديو.. لوكاكو يسجل في شباك روسيا.. ويوجه رسالة دعم لزميله اريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

سجل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو هدف تقدم منتخب بلاده على نظيره المنتخب الروسي، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبان، على ملعب "جازبروم أرينا" فى روسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وبعدما سجل الهدف، ركض لوكاكو نحو الكاميرا ليوجه رسالة لزميله في انتر كريستيان اريكسن، والذي سقط مغشيا عليه خلال مواجهة منتخب الدنمارك وفنلندا.

وبعث مهاجم انتر برسالة إلى زميله في الفريق قائلا: "كريس ابقى قويا أنا أحبك".

وأحرز لوكاكو هدفه فى شباك المنتخب الروسي بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة.

وشهد ملعب "باركن ستاديون" في كوبنهاجن حالة بالغة من القلق بعد سقوط إريكسن مغشيًا عليه، حيث انهار نجم إنتر ميلان الإيطالي داخل الملعب دون أي تدخل من أي لاعب آخر قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

والتف لاعبو الدنمارك حول إريكسن وسط حالة صدمة لجميع من تواجد داخل الملعب وبكاء من بعض اللاعبين.

وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على مدار عشر دقائق، قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

وقام الطاقم الطبي بتغطية كريستيان إريكسن بعد سقوطه أثناء مغادرته ملعب اللقاء