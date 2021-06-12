الزمالك يعلن عودة بنشرقي الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف الجهاز الإداري في فريق نادي الزمالك، عن موعد وصول الدولي المغربي أشرف بنشرقي إلى القاهرة قادمًا من المغرب.

وكان بنشرقي يتواجد في بلاده مؤخرًا للمشاركة مع "أسود الأطلس" في مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية.

وأكد الجهاز الإداري، أن بنشرقي سيصل إلى القاهرة يوم 15 من الشهر الجاري أي الثلاثاء المقبل بعد التنسيق مع المسئولين بالاتحاد المغربي لكرة القدم.

ويستعد فريق الزمالك حاليًا لمواجهة أسوان مساء اليوم الخميس المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة دوري we المصري برصيد 55 نقطة بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك ست مباريات مؤجلة.