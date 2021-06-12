فنلندا تهزم الدنمارك وترفض الاحتفال احتراما لإريسكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حصد منتخب فنلندا الـ3 نقاط في مواجهة الدنمارك بعد فوزه بهدف نظيف في المباراة التي تقرر استكمالها في مستهل مشوار الفريقين في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد استقرار حالة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن.

وحسم منتخب فنلندا الفوز على الدنمارك بالهدف الذي سجله جويل بوهانبالو في الدقيقة الـ59 من المباراة التي جمعت بينهما في كوبنهاجن ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بـ(يورو 2020)، ليحصد بذلك أول 3 نقاط له في مشاركته الأولى في البطولة القارية.

وكان إريكسن سقط مغشيا عليه داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، دون أي تدخل من أي لاعب آخر. (طالع التفاصيل)

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استئناف المباراة بعد توقفها قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول نتيجة تعرض كريستيان إريكسن للانهيار دون أي تدخل من أي لاعب آخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار 10 دقائق قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

والتف لاعبو الدنمارك حول إريكسن، وسط حالة صدمة لجميع من تواجد داخل الملعب، وبكى بعض لاعبي الدنمارك بعد سقوط إريكسن على الأرض في الدقيقة الـ43.

وتوجه لاعبو المنتخب الفنلندي إلى غرف خلع الملابس، في الوقت الذي نُقل فيه إريكسن إلى خارج الملعب على محفة مع وضع قطعتين كبيرتين من القماش حول جسده وسط التفاف زملائه من حوله.

وأوضح يويفا في بيانه أن "اللاعب تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة"، مشيرا إلى أن المباراة تم استكمالها، بناء على طلب لاعبي الفريقين، بعدما تأكد اللاعبون من أن كريستيان بخير.