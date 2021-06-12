الخليج 365 يكشف.. خريطة استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته من أجل مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي، مساء السبت المقبل، ضمن حسابات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة ستقام على ملعب "حمادي العقربي".

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة عبر طائرة خاصة، حيث شهدت الفترة الماضية جلسة مطولة بين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ومعاونيه وكذلك الجهاز الإداري للفريق اليوم السبت باستاد مختار التتش.

وعلم مراسل "الخليج 365"، أن الفريق الأحمر سوف يخضع لمسحة طبية غدًا طبقًا لسلسلة من الإجراءات تطبقها إدارة النادي لمواجهة فيروس كورونا بجانب أن المدافع المغربي بدر بانون سوف يظهر في تدريب غدٍ الأحد عقب انتهاء مهمته مع منتخب المحليين المغربي.

وقرر موسيماني منح لاعبيه راحة سلبية بعد غد الاثنين قبل أن يتجمع الفريق صباح الثلاثاء لخوض المران الأخير في وجود لاعبي الأهلي بالمنتخب الأوليمبي مصطفى شوبير وأحمد رمضان "بيكهام" وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر.

ويتناول الفريق وجبة الغذاء في النادي قبل التحرك إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة للسفر الي تونس برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والذي لا يزال حتي الأن هو الرئيس الرسمي للبعثة ولكنه يعاني من بعض الآلآم الصحية الخفيفة.

وحسب مصدر بالأهلي، فأن هناك بعض أعضاء مجلس الإدارة التي ترغب في مرافقة الفريق علي نفقتها الخاصة لدعم اللاعبين في تلك الرحلة الصعبة مثل المهندس خالد مرتجي ومحمد الجارحي فيما لم يحسم طارق قنديل موقفه حتي الأن رغم حصوله علي التأشيرة الخاصة بالسفر.

ومن المقرر أن ينضم للبعثة الحمراء في تونس كل من علي معلول واليو ديانج ووالتر بواليا بعد انتهاء مهماتهم مع منتخبات بلادهم طبقًا للأجندة الدولية.

ويتدرب الفريق الأحمر في ملاعب الجامعة التونسية يومي الأربعاء والخميس على أن يكون المران الأخير بملعب المباراة "حمادي العقربي" يوم الجمعة، والتي يسبقه مؤتمر صحفي لموسيماني وقائد الفريق محمد الشناوي حسبما تنص لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.