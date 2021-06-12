تقرير.. إغماء إريكسن يعيد شحن مسلسل السقوط المروع لنجوم الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعرض كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدنمارك، للإغماء في مباراة فنلندا المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وشهد ملعب "باركن ستاديون" في كوبنهاجن حالة بالغة من القلق بعد سقوط إريكسن مغشيًا عليه، حيث انهار نجم إنتر ميلان الإيطالي داخل الملعب دون أي تدخل من أي لاعب آخر قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

والتف لاعبو الدنمارك حول إريكسن وسط حالة صدمة لجميع من تواجد داخل الملعب وبكاء من بعض اللاعبين.

وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على مدار 10 دقائق، قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

وقام الطاقم الطبي بتغطية كريستيان إريكسن بعد سقوطه أثناء مغادرته ملعب اللقاء.

مشهد سقوط إريكسن المروع أعاد العديد من المشاهد الحزينة لجماهير كرة القدم حول العالم نرصدها في هذا التقرير.

محمد أبو تريكة

سقط محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، خلال مشاركته مع الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي بالدوري في موسم 2006-2007.

قبل نهاية اللقاء بـ5 دقائق، سقط أبو تريكة مغشيًا عليه بعد التحام مع أحمد فتحي ومحمد حمص، لكنه عاد واستفاق بعدما قام الجهاز الطبي بالتدخل وحاول اللاعب استكمال المباراة، بعدما كان قد أجرى فريق الأهلي التغييرات الثلاثة.

ورفض الجهاز الطبي طلب أبو تريكة ليخرج ويجلس على مقاعد البدلاء ويدخل في نوبة بكاء، حيث خسر فريقه المباراة بنتيجة 0-3.

عمر جابر

أثناء مشاركة عمر جابر مع فريقه السابق الزمالك في عام 2015، أمام المقاولون العرب، سقط اللاعب في أرض الملعب، بعدما فقد الوعي، إثر تدخل قوي مع لاعب الفريق الخصم سيد حسن.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق بعدما ظهرت الإصابة خطيرة عبر اللقطات التلفزيونية، ليدخل الجهاز الطبي على الفور لإنقاذ اللاعب ويتمكن من إفاقته ليكمل عمر جابر اللقاء بشكل طبيعي.

بدر بانون

قبل عام تعرض بدر بانون، مدافع الأهلي، لسقوط مروع حين كان لاعبًا في صفوف الرجاء المغربي، خلال مشاركته أمام الفتح الرباطي في الدوري المغربي.

وسقط بانون بعد تدخله في كرة مشتركة مع لاعب الفتح الرباطي، ليفقد الوعي لعدة دقائق، لكن الجهاز الطبي قام بإسعافه على أرض الملعب، قبل أن يبلع لسانه.

وعلى الفور تم نقل اللاعب إلى المستشفى، وظل هناك تحت الملاحظة قبل أن يغادر ويعود لمنزله.

أسد الكاميرون فويه

قبل 18 عاما، سقط، لاعب منتخب الكاميرون السابق، مارك فيفيان فويه في أرض الملعب، في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب كولومبيا في كأس القارات 2003 التي أقيمت في فرنسا.

وسقط فويه في الدقيقة 71 من زمن مباراة نصف نهائي كأس القارات، دون اشتراك أو احتكاك مع أي من لاعبي كولومبيا، ودخل رجال الجهاز الطبي في محاولة لإنقاذه، لكنه غادر الملعب على نقالة وعقب المباراة تلقى لاعبو الكاميرون خبر وفاة زميلهم.

محمد صديق

شهدت مواجهة الأهلي وطلائع الجيش في مسابقة الدوري موسم 2007، سقوط اللاعب محمد صديق بعدما تدخل معه حارس الطلائع وائل خليفة، وسقط فاقدًا الوعي لعدة دقائق.

ودخل لاعبو الأهلي بعد هذا المشهد في نوبة بكاء، في ظل استمرار سقوط صديق وسط محاولات لإنقاذه، لينتقل بعدها اللاعب إلى المستشفى، حيث عانى من فقدان مؤقت للوعي، لكنه سرعان ما عاد للملاعب بعدها وشارك بعد ذلك مع الأهلي.

جوميز

تعرض الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، لعدة حالات إغماء بسبب مرض يتسبب في فقدان وعيه من حين إلى آخر، حيث سقط مغشيًا عليه 3 مرات خلال تواجده مع الفريق السعودي، كان آخرها خلال مواجهة القادسية بالدوري السعودي، لكن الجهاز الطبي للفريق تدخل لإسعافه، ثم استكمل المباراة بصورة طبيعية.

محمد عبد الوهاب

بتاريخ 16 يونيو 2006، سقط الراحل محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي السابق، مغشيا عليه في الشوط الثاني من مواجهة فريقه أمام الزمالك، في نهائي كأس مصر والتي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

وجاءت تلك الواقعة قبل وفاة عبد الوهاب بـ76 يوما، حيث أدركه بعدها الموت، حيث سقط في ملعب مختار التتش فى 31 أغسطس 2006.