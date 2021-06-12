استكمال مباراة الدنمارك وفنلندا بعد استقرار حالة إريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقرر استكمال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي في مستهل مشوار الفريقين في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد استقرار حالة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن.

وكان إريكسن سقط مغشيا عليه داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، دون أي تدخل من أي لاعب آخر. (طالع التفاصيل)

كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا رسميا يعلن فيه تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا إثر تعرض إريكسن للوعكة الصحية.

ليتم الإعلان في النهاية عن استئناف اللعب من قبل الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، الذي أكد أن إريكسن مستيقظ وفي حالة مستقرة بعد التأكيد من قبل زملائه، وأن المباراة ستُستكمل الليلة عند الساعة الثامنة والنصف مساء.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا جاء نصه كالتالي:

بناءً على طلب لاعبي كلا الفريقين، وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استئناف المباراة بين الدنمارك وفنلندا الليلة في الساعة 20:30.

ستلعب الدقائق الأربع الأخيرة من الشوط الأول، ثم يكون هناك استراحة لمدة 5 دقائق بين الشوطين يليها الشوط الثاني.

وتم تعليق المباراة بسبب حالة طبية طارئة شملت الدنماركي كريستيان إريكسن، واللاعب موجود الآن في المستشفى وحالته مستقرة.

يتمنى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لكريستيان إريكسن الشفاء التام والسريع ويود أن يشكر كلا الفريقين على موقفهما المثالي.