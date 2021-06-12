بيان رسمي من الاتحاد الدنماركي بعد إصابة إريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، منذ قليل يوضح من خلاله تطورات الحالة الصحية لنجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها خلال مباراة فنلندا.

ويواجه المنتخب الدنماركي نظيره الفنلندي، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وبحسب بيان الاتحاد الدنماركي، :"كريستيان إريكسن استيقظ، ويخضع لمزيد من الفحوصات".

بيان الاتحاد الدنماركي أكد على بيان الاتحاد الأوروبي "يويفا" على استقرار الحالية الصحية لإريكسن بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها حيث سقط مغشيًا عليه قبل نهاية أحداث الشوط الأول بدقيقتين.

ومن المقرر أن يحسم الاتحاد الأوروبي مصير مباراة الدنمارك وفنلندا بعد قرار تعليقها.