بعد دقائق.. يويفا يعلن موعد مصير الدنمارك وفنلندا وحالة إريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تطورات مصير مباراة الدنمارك وفنلندا بعد إصابة كريستيان إريكسن قبل نهاية أحداث الشوط الأول بدقيقتين.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أنه تم عقد اجتماع طارئ مع كل من الفريقين وحكام المباراة، وسيتم إرسال مزيد من المعلومات في تمام الساعة (7:45) بتوقيت الدنمارك وهي نفس توقيت القاهرة.

وأشار الموقع الرسمي، لليويفا، إلى أن إريكسن نُقل للمستشفى، حيث تبين استقرار حالة اللاعب الصحية بعد سقوطه مغشيًا عليه.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر قرارًا سابقًا يفيد بتعليق المباراة بعد إصابة إريكسن.

جدير بالذكر أن البطولة الأوروبية افتتحت، أمس الجمعة، بلقاء المنتخب الإيطالي وتركيا حيث حسم "الأزوري" اللقاء لصالحه بالفوز بنتيجة (3-0).