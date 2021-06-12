صور - إريكسن غادر الملعب مفتوح العينين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

غادر كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدنمارك، ملعب مباراة فريقه أمام فنلندا، مفتوح العينين بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلا طبيا سريعا على أرض الملعب، قبل أن يتم إلغاء المباراة.

وظهر التأثر الكبير على عناصر الدنمارك بعدما سقط إيركسن أرضًا دون تدخل من أحد ليطلب جميع اللاعبين من فنلندا والدنمارك دخول الجهاز الطبي سريعًا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إيقاف المباراة وعدم استكمالها بعد دقائق من إصابة اللاعب الدنماركي، ولم يحدد أي تفاصيل عن المباراة.

وخرج إيركسن على النقالة من أرض الملعب، وكان مفتوح العينين ويضع يده على الجبهة، حيث كان في طريقه نحو المستشفى من أجل تلقي الرعاية الطبية.