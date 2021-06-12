تعرف على نتيجة مباراة بلجيكا وروسيا فى يورو 2020، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك الدنمارك وفنلند، والتي يستضيفها ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبيرج الروسية.

تقدم منتخب بلجيكا فى نتيجة المباراة عند الدقيقة العاشرة عن طريق مهاجم نادي انتر ميلان “روميلو لوكاكو”، بعد استغلال هفوة فادحة من مدافع المنتخب الروسي.

وفى الدقيقة 34 سجل البديل “توماس مونيير” الهدف الثاني بعد نزوله بأقل من عشرة دقائق بدلاً من “تيموتي كاستاني” الذي خرج مصاباً، من متابعة لكرة مرتدة من حارس المنتخب الروسي.

دخل منتخب بلجيكا اللقاء بتشكيلة مكونة من فى حراسة المرمي تيبو كورتوا – يان فيرتونخين – ديدريك بوياتا – توبي الديرفيريلد – ثورجان هازارد – يوري تيليمانس – لياندير ديندونكير – تيموتي كاستاني – يانيك كاراسكو – روميلو لوكاكو – درايس ميرتنز.

فى المقبل جاءت تشكيلة المنتخب الروسي فى حراسة المرمي انطون شونين – يوري زيركوف – جيورجي دزيكيا – أندري سيمينوف – ماريو فرنانديز – ديمتري بارينوف – ماغوميد أوزدوييف – دالر كوزياييف – أليكسندر جولوفين – رومان زوبنين – أرتيم دزيوبا.

كانت حملة منتخب بلجيكا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 رائعة، حيث سجلت 40 هدفًا واستقبلت شباكها ثلاثة أهداف فقط، وحصدت العلامة الكاملة 10 انتصارات بـ30 نقطة كأول منتخب يفعل ذلك في تصفيات اليورو.

ومنذ ذلك الحين فازت بلجيكا في 12 من 16 مباراة دولية، تعادلت في 3 مناسبات، وخسرت مرة واحدة، وكانت أمام منتخب إنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

في المقابل، قدمت روسيا عروض رائعة أيضًا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث فازوا بثماني مباريات من أصل عشر، وسجلوا 33 هدفًا. وخسروا مرتين على يد منافسهم اليوم منتخب بلجيكا.

وفشلت روسيا حتى الآن في التغلب على بلجيكا في سبع لقاءات تاريخية، خسروا في 5 مناسبات، وتعادلوا مرتين، لذا عليهم استغلال عامل الأرض اليوم من أجل فك تلك العقدة وحصد الثلاث نقاط.

نتيجة مباراة بلجيكا وروسيا فى يورو 2020