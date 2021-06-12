كريستيانو رونالدو بعد اغماء اريكسن: “أنتظر عودتك إلى الملعب قريبًا”

أدلى النجم العالمي كريستيانو رونالدو بتعليق خاص حول اصابة اريكسن المُفجعة التي تعرض لها في مباراة الدنمارك وفنلندا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020 اليوم السبت 12 يونيو وكادت تودي بحياته.

وسقط نجم انتر ميلان في الدقيقة 43 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب باركين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وتلقى صانع ألعاب توتنهام السابق الاسعافات الأولية لأكثر من 10 دقائق قبل أن يتقرر تعليق المباراة بعد نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى عقب انعاشه بالصدمات الكهربائية.

وتعاطف العالم أجمع مع حالة اريكسن، الذي يقال أن قلبه توقف لبضع دقائق قبل إنعاشه عن طريق الصدمات الكهربائية ليستعيد وعيه فيما بعد في المستشفى تمهيدًا لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

وكتب أغلب الرياضيين كلمات تعاطف لإريكسن بعد استفاقته ونقله إلى المستشفى المجاورة لملعب “باركين”، وكان على رأس المساندين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع إنستجرام “ندعوا لكريستيان إريكسن وعائلته، يقف عالم كرة القدم معًا على أمل الحصول على أخبار جيدة، أعول على إيجادك قريباً في الملعب ..إريكسن ! ابق قويا!”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر إعادة اللقاء بين الدنمارك وفنلندا مرة أخرى الليلة، بعد التأكد من سلامة كريستين إريكسن واستقرار حالته في المستشفى.

وخسر منتخب الدنمارك خلال الشوط الثاني من المباراة بهدف دون رد، ولم يحتفل مسجل الهدف بويانبالو احترامًا لأسرة إريكسن وللجمهور الدنماركي، رغم أنه الهدف الأول في تاريخ فنلندا ببطولات اليورو، حيث لم يسبق لها المشاركة على الإطلاق.