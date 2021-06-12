شاهد فيديو اهداف مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 “المفاجأة تتحقق برأسية بويانبالو”

شاهد فيديو اهداف مباراة الدنمارك وفنلندا المنتهية بفوز تاريخي للمنتخب الفنلندي بهدف دون رد، ضمن مباريات اليوم السبت 12 يونيو 2021، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020 على ملعب باركين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد توقف اللعب في الدقيقة 43 ولمدة ساعة تقريبًا بسبب تعرض صانع ألعاب الدنمارك ونادي انتر ميلان “كريستيان إريكسن” للإغماء دون أي إلتحام مع الخصم.

وتلقى اريكسن العلاج بالصدمات الكهربائية لمحاولة انعاش قلبه واعادته إلى الحياة، واستمرت محاولات الأطباء لمدة 10-15 دقيقة حتى استفاق اللاعب الأسبق لنادي توتنهام هوتسبير ليتم نقله على الفور إلى المستشفى للخضوع للمزيد من الفحوصات.

وكاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” يؤجل استكمال المباراة لوقت لاحق، إلا أنه استطاع الحصول على موافقة الاتحاد الدنماركي لكرة القدم باستئناف اللقاء بدءًا من الدقيقة 43 من الشوط الأول، مع منح اللاعبين فرصة 5 دقائق للاستراحة قبل استكمال الشوط الثاني.

شاهد هدف فنلندا في الدنمارك

استطاع منتخب فنلندا مفاجئة مضيفه الدنماركي بتسجيل هدف في الدقيقة 60 عن طريق رأسية اللاعب الموهوب “جويل بويانبالو” بعد تلقيه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من أورنين.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية سقوط حارس الدنمارك ونادي ليستر سيتي “كاسبر شمايكل” في هفوة فادحة أثناء تعامله مع رأسية جويل بويانبالو، إذ حاول الامساك بالكرة بدلاً من ابعادها عن منطقة الجزاء، لتأخذ يده وتعانق الشباك، رغم أنها في منتصف المرمى تمامًا!.

ورفض اللاعب جويل بويانبالو الاحتفال بالهدف احترامًا لجمهور الدنمارك الذي لا يزال يشعر بالصدمة من اصابة اريكسن الصادمة في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 74 اُحتسبت ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح منتخب الدنمارك لم يستفد منها لاعب وسط توتنهام “هوجبيرج” بتسديدها برعونة كبيرة في يد الحارس هارديسكي الذي ارتمى عليها وأحكم سيطرته عليها باليدين.

ولم يستطع منتخب الدنمارك تعويض هذا الهدف رغم التبديلات التي أجراها مدربه لتحسين أداء الفريق، ليخسر أول مبارياته أمام الفريق حديث العهد ببطولة كأس أمم أوروبا “فنلندا” الذي يشارك للمرة الأولى في التاريخ.