لحظة اغماء اريكسن في مباراة الدنمارك وفنلندا ببطولة يورو 2020 – فيديو

شاهد لحظة اغماء اريكسن في مباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة يورو 2020، لحساب المجموعة الثانية التي تضم كذلك بلجيكا وروسيا.

وسقط كريستيان إريكسن في الدقيقة 43 من الشوط الأول دون أي إلتحام أو اشتراك مع الخصم، عندما كان يحاول استلام تمريرة من رمية تماس على الرواق الأيسر.

وظل اللاعب يتلقى العلاج لمدة 15 دقيقة على أرض الملعب ليتم بعدها سحبه من الملعب وتعليق المباراة لأكثر من ساعة لحين استفاقة وتعافي اللاعب من الغيبوبة المؤقتة التي مُني بها.

وأكد الحساب الرسمي للاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) تعافي إريكسن من الغيبوبة وإنه في كامل وعيه في هذه اللحظة وسيتلقى المزيد من الفحوصات الطبية.

وهتف جمهور فنلندا والدنمارك باسم كريستيان إريكسن بعدما علموا بأمر تعافيه واستفاقته من الغيبوبة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أنه اتفق مع الاتحادين الدنماركي والفنلندي على استئناف المباراة خلال الدقائق القليلة القادمة، بحيث تلعب آخر أربع دقائق من الشوط الأول، ومنح اللاعبين خمس دقائق راحة بين الشوطين.

وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان رسمي استعادة كريستيان إريكسن لوعيه بعد استخدام الصدمات الكهربائية.

فيديو لحظة اغماء اريكسن