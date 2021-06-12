اريكسن يستفيق من غيبوبته ويويفا يقرر استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020

تراجع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن قرار إلغاء مباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020، بعدما استفاق صانع ألعاب الدنمارك ونادي انتر ميلان “كريستيان إريكسن” من الغيبوبة التي تعرض لها في الدقيقة 43، وطالب الاتحاد الجمهور بالبقاء في المدرجات لحين اتخاذ القرار النهائي.

وتلقى كريستيان إريكسن العلاج بالصدمات الكهربائية لمدة 15 دقيقة على أرض الملعب، ما ساعد اللاعب صاحب الـ 29 عامًا على استعادة وعيه من جديد، إلا أن الأطباء رفضوا استكماله للمباراة، وكذا جميع زملاءه في المنتخب الدنماركي.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في باديء الأمر بيان رسمي بإلغاء المباراة وتأجيلها إلى وقت لاحق، إلا أنه بعد 40 دقيقة قرر التراجع عن هذا القرار بسبب استقرار حالة لاعب توتنهام وأياكس الأسبق.

وهتف الجمهور الفنلندي قبل الدنماركي باسم كريستيان إريكسن لدعمه معنويًا ونفسيًا، بعدما وصلت إلى الملعب أخبار بتعافيه من الغيبوبة، وإن حالته مستقرة في الوقت الراهن، وسيخضع لفحوصات إضافية.

وأكد الصحفي الرياضي الموثوق “جيانلوكا دي مارزيو” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر “أن اصابة اريكسن بالغيبوبة قد انتهى، واللاعب يشعر بتحسن كبير من بعد نقله إلى المستشفى”.

وطالب المذيع الداخلي في ملعب باركين كوبنهاجن من جمهور المنتخبين البقاء في المدرجات وألا يغادروا، بسبب وجود احتمالية باستئنافها في وقت لاحق.

استئناف المباراة وإريكسن في المستشفى

تقرر استئناف المباراة بعد تعافي إريكسن في المستشفى من الأزمة القلبية وخضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة.

وبدأت المباراة من الدقيقة 43 التي سقط فيها إريكسن مغشيًا عليه، وتم إعلان استبدال إريكسن بلاعب نادي برينتفورد “ماتياس ينسين”.

وبعد انتهاء الوقت المتبقي من الشوط الأول، سيتم منح الفريقين 5 دقائق للاستراحة قبل بدء الشوط الثاني من المباراة.