يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وبوركينا فاسو فى تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم السبت 12 يونيو 2021.

يختتم المنتخب المغربي استعداداته لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، بمواجهة منتخب بوركينا فاسو، على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط.

ويتواجد منتخب أسود الأطلس ضمن المجموعة الثامنة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 الى جانب منتخبات (غينيا – السودان – غينيا بيساو).

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المغربي مشواره فى تصفيات مونديال قطر 2022 بمواجهة المنتخب السوداني يوم 4-9-2021، فى المغرب.

وحقق منتخب المغرب فوزًا ثميًا أمام منتخب غانا، مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 8 من يونيو، في المباراة الودية الأولى خلال فترة التوقف الدولي الحالي، وذلك استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم 2022، وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 بواسطة اللاعب جواد الياميق، بتمريرة حاسمة من نجم تشيلسي الإنجليزي “حكيم زياش”.

على الجانب الآخر يقع منتخب بوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولي فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات (الجزائر – جيبوتي – النيجر)، ويفتتح المنتخب البوركيني مبارياته فى المجموعة بلقاء النيجر والمقرر له يوم 4-9-2021.

جدير بالذكر ان منتخب المغرب ومنتخب بوركينا فاسو قد ألتقيا من قبل فى 8 مباريات، وتميل الكفة الى أسود الأطلس حيث حققوا الفوز فى 5 مباريات، بينما تعرضوا لهزيمة واحدة، وانتهي لقاءين بالتعادل.

تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الموريتاني “عبدالعزيز محمد”.

تنقل مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية على قناة تمازيغت المغربية بصوت المعلق الرياضي “محمد الفضلاوي”، كما تنقل على القناة الأولي المغربية RTM بصوت المعلق الرياضي “عبد الحق الشراط، بالإضافة الى القناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “محمد العدالي”.

مشاهدة مباراة المغرب وبوركينا فاسو فى بث مباشر بتحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

تشكيلة منتخب المغرب الاساسية اليوم |

منير مهند المحمدي – أيمن بركوك – سفيان شاكلا – أشرف حكيمي – يحيى جبران – أشرف لزعر – رومان سايس – عادل تاعرابت – حيكم زياش – سفيان رحيمي – يوسف النصيري.