عاجل | يويفا يقرر تأجيل مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 بعد غيبوبة إريكسن!

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرارًا رسميًا مساء اليوم السبت بتأجيل مباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020، بعد دخول لاعب وسط الدنمارك “كريستيان إريكسن” في غيبوبة خلال الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول.

سقط لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن في الدقيقة 43 دون أي إلتحام أو كرة مشتركة في الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة بلاده أمام فنلندا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، في حالة إغماء نادرة من نوعها.

وأرسلت كرة طولية نحو إريكسن على الرواق الأيسر، ركض نحوها دون أي إلتحام، في محاولة منه لاستلام الكرة على صدره، لكن بمجرد وصول الكرة أغمى على إريكسن بشكل مخيف ليركض نحوه جميع اللاعبين بعدما شاهدوه يسقط بطريقة غير طبيعية أبدًا.

وسيطر الحزن وانهمرت الدموع بين الجمهور ولاعبي الفريقين في ملعب باركن في العاصمة الدنماركية “كوبنهاجن” من بعد سقوط لاعب وسط نادي انتر ميلان الايطالي، واللاعب السابق لنادي توتنهام واياكس.

وظهرت زوجة كريستيان إريكسن على خط التماس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من ضائع لسؤال حارس مرمى الدنمارك “كاسبر شمايكل” عن حالة زوجها، إلا أنه حاول تهدئتها وإبعادها عن الأطباء أثناء محاولة اسعافه.

وقرر الحكم الانجليزي انتوني تايلور إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدل من ضائع، وطلب من لاعبي فنلندا الخروج والتوجه إلى غرفة خلع الملابس، وبعد دقيقة واحدة تم حمل إريكسن على محفة.

وأكد مراسل بي إن سبورتس “جمال جبلي” استخدام الفريق الطبي للصدمات الكهربائية لإعادة إريكسن إلى الحياة من جديد، وانعاش قلبه الذي توقف بشكل مثير للدهشة.

وأضاف جمال جبلي “المباراة ألغيت وتم تأجيلها إلى وقت يُحدد لاحقًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. مكبرات الصوت داخل الملعب طلبت من الجمهور مغادرة الملعب في هدوء لأن اللقاء لن يستأنف”.

وبحسب مكبرات الصوت داخل الملعب، فإن المباراة قد تُستأنف بعد توقفها لحوالي 45 دقيقة، حيث تم نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى والتأكد من تعرضه لأزمة قلبية.