مشاهدة مباراة بلجيكا وروسيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة قمة مباريات اليوم بين بلجيكا وروسيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك الدنمارك وفنلندا.

ينطلق لقاء بلجيكا وروسيا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، في ختام مباريات اليوم السبت 12 يونيو 2021.

يدير مباراة روسيا ضد بلجيكا الحكم الدولي الإسباني الشهير “أنطونيو ماتيو لاهوز” الذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي في مدينة بورتو البرتغالية الشهر الماضي.

وينقل بث مباشر مباراة بلجيكا وروسيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.

تسلط الأضواء على ملعب غازبروم أرينا في المدينة الروسية زينيت، حيث قمة مباريات اليوم في بطولة يورو 2020، بين أبرز مرشح للظفر باللقب منتخب بلجيكا، ونظيره منتخب روسيا.

كانت حملة منتخب بلجيكا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 رائعة، حيث سجلت 40 هدفًا واستقبلت شباكها ثلاثة أهداف فقط، وحصدت العلامة الكاملة 10 انتصارات بـ30 نقطة كأول منتخب يفعل ذلك في تصفيات اليورو.

ومنذ ذلك الحين فازت بلجيكا في 12 من 16 مباراة دولية، تعادلت في 3 مناسبات، وخسرت مرة واحدة، وكانت أمام منتخب إنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت قائمة منتخب بلجيكا لبطولة يورو 2020 تواجد خمسة مدافعين فقط، ما يبرز بشكل واضح نوايا المدرب روبرتو مارتينيز، حيث الكرة الهجومية بشكل نحو تحقيق أول لقب دولي كبير، بعد أبرز إنجاز بحصولها على المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا 1980.

في المقابل، قدمت روسيا عروض رائعة أيضًا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث فازوا بثماني مباريات من أصل عشر، وسجلوا 33 هدفًا. وخسروا مرتين على يد منافسهم اليوم منتخب بلجيكا.

وفشلت روسيا حتى الآن في التغلب على بلجيكا في سبع لقاءات تاريخية، خسروا في 5 مناسبات، وتعادلوا مرتين، لذا عليهم استغلال عامل الأرض اليوم من أجل فك تلك العقدة وحصد الثلاث نقاط.

بلجيكا 2-0 روسيا

ملعب كريستوفسكي (سان بطرسبيرج – روسيا)

يورو 2020 (الجولة الأولى – المجموعة B)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم السبت 12 يونيو 2021 في يورو 2020 بين بلجيكا وروسيا على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبيرج الروسية.

قم بتحديث هذه الصفحة للتعرف على جميع تفاصيل وأحداث مباراة بلجيكا وروسيا أول بأول، مثل النتيجة والتغييرات ومحرزي الأهداف، واستخدم الرابط بالاسفل إذا ما توقف بث الفيديو المباشر، ستجد بث جديد.

تشكيلة منتخب بلجيكا الاساسية اليوم |

تيبو كورتوا – يان فيرتونخين – ديدريك بوياتا – توبي الديرفيريلد – ثورجان هازارد – يوري تيليمانس – لياندير ديندونكير – تيموتي كاستاني – يانيك كاراسكو – روميلو لوكاكو – درايس ميرتنز.

تشكيلة منتخب روسيا الاساسية اليوم |

انطون شونين – يوري زيركوف – جيورجي دزيكيا – أندري سيمينوف – ماريو فرنانديز – ديمتري بارينوف – ماغوميد أوزدوييف – دالر كوزياييف – أليكسندر جولوفين – رومان زوبنين – أرتيم دزيوبا.

ملخص مباراة بلجيكا وروسيا فى يورو 2020

الدقيقة 10 | “روميلو لوكاكو” يتقدم لمنتخب بلجيكا بالهدف الاول، بعد استغلال هفوة فادحة من مدافع المنتخب الروسي

الدقيقة 27 | تغيير اول فى صفوف منتخب بلجيكا – خروج “تيموتي كاستاني” بداعي الإصابة، ونزول اللاعب “توماس مونيير”

الدقيقة 34 | البديل “توماس مونيير” يسجل الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا، من متابعة لكرة مرتدة من حارس المنتخب الروسي

صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم المنتخب البلجيكي بهدفين دون رد

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