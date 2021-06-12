سقوط مفاجئ للاعب الدانماركي "إريكسن" في وسط الملعب

المنامة - ياسر ابراهيم -

سقط كريستيان إريكسين لاعب منتخب الدنمارك لكرة القدم خلال مباراة فريقه أمام نظيره فنلندا في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 التي تضم معهما منتخبي بلجيكا وروسي



سقط إريكسن في حوالي الدقيقة 43 من الشوط الأول، ويعتقد أنه أصيب بضربة كرة، لكن التفاصيل لاتزال ضئيلة.



وبعد توقف دام حوالي 20 دقيقة من الإسعافات الأولية والصدمات الكهربائية في محاولة لإنعاش قلبه، خرج إريكسن محمولا وسط غموض موقف حالته الصحية كما أعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول.





أدت الحالة الصحية للدنماركي كريستيان إريكسن إلى حالة ذهول كبيرة في أنحاء العالم أجمع عقب اللقطات التي ظهرت من أرضية الملعب.



وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيل مباراة الدنمارك وفنلندا بسبب الحالة الصحية لإريكسن.



ولاقت حالة إريكسن تضامناً كبيراً مع نجم إنتر الإيطالي إذ بات اسمه الأكثر تردداً في العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.









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