شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب أفريقيا الثانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته اليوم علي ملاعب وادي دجلة السخنة استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا الثانيه في السابعة مساء الغد ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

جاء المران خفيفا حرص خلاله الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي علي إعطاء تعليماته للاعبين وشرح بعض سلبيات وايجابيات المباراه الأولي أمام جنوب أفريقيا.

وعلي الجانب الآخر أدي الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد صادق لاعبا الفريق تدريبات علاجية وفق التقارير الطبيه.

ومن جانبه أكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي علي انه يحاول الاستفادة من اللقاء الثاني أمام جنوب أفريقيا.

وأشار إلي أنه سيمنح الفرصه لبعض العناصر التي لم تشارك في اللقاء الأول.

وأضاف غريب أنه راضي عن أداء والتزام اللاعبين خلال المعسكر.

وقال غريب أنه علي درايه كامله بالمباريات التي لعبها المنافسون خلال أجندة يونيو سواء منتخب اسبانيا او الأرجنتين أو استراليا.