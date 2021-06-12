شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: إنجازات فرجاني ساسي مع الزمالك لا تُذكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن موضوع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخذ أكبر من حجمه.

ورفض فرجاني ساسي، تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«موضوع فرجاني ساسي، أخذ أكبر من حجمه، اللاعب اتخذ قرارًا بالرحيل عن النادي وعدم تجديد عقده، لذلك يجب على مسؤولي الزمالك غلق هذا الملف، والنظر للمستقبل».

وأضاف :«جمهور الزمالك لديه حاله من القلق، من عدم تعاقد النادي مع لاعب بنفس إمكانيات فرجاني ساسي»، مضيفًا :«فرجاني ساسي، لاعب مميز، ولكنه إنجازاته مع الزمالك لا تُذكر، البطولات التي حقهها مع الفريق كلها من مباراة واحدة، باستثناء الكونفيدرالية الافريقية».