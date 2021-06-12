شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يطلب من وكيله الاستمرار فى الزمالك وغلق عروض الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الجاري، مصيره بعد العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

ويحقث لنادي الزمالك تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب مقابل دفع 12 مليون جنيه.

وتحدث الجزيري مع وكيل أعماله وأبلغه برغبته في الاستمرار بالزمالك وأن الأولوية لديه بالبقاء في القلعة البيضاء وغلق الباب على الرحيل إلى الخليج رغم القيمة المالية الكبيرة التي سيحصل عليها هناك.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون طلب من مسؤولو الزمالك سرعة حسم صفقة الجزيري وتفعيل بند الشراء النهائي من نادي المقاولون العرب.

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ27 عامًا لعب مع الزمالك 11 مباراة، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.