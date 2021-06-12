شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مشهد سقوط كريستيان إريكسن.. محمد عبدالوهاب مازال حاضرًا في الذاكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدّر اسم اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب محركات البحث، بعد مشهد سقوط اللاعب كريستيان إريكسن، إذ تذكّر الكثيرون اللاعب الشاب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب.

وقال محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، إنه سبق وعاش نفس الظروف مع زميله الراحل محمد عبدالوهاب لاعب الأهلي الذي سقط مغشيا عليه أثناء التدريبات الصباحية قبل أن يفارق الحياة بدقائق.

وأضاف «أبوتريكة»، خلال استضافته باستديو تحليل المباراة، أنه «من الصعب استكمال المباراة لو حدث للاعب الدنمارك أي مكروه لكون زملائه ولاعبي المنتخب المنافس سيكونون خارج التركيز وتحت ضغوط عصبية رهيبة من الحادث».

وكتب المتابعون: «شريط حزين من الذكريات عدى قدامنا وتذكرنا وفاة الراحل محمد عبدالوهاب، ربنا يرحمه ويغفر له».

أسطورة لم تكتمِل

صباح 31 أغسطس 2006، ومع اقتراب دقات الـ12 ظهرًا، توقفت نبضات قلب محمد محمد عبدالوهاب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، لتذرف الجماهير المصرية الدموع، غير مصدقة نبأ وفاة اللاعب، الذي لم يكمل عامه الـ23، إثر أزمة قلبية حادة في التدريبات الصباحية لفريق الأهلي، على استاد مختار التتش.

محمد عبدالوهاب لاعب الأهلي - صورة أرشيفية

شهور قليلة بين تتويج «عبدالوهاب» بكأس الأمم الأفريقية 2006 مع منتخب مصر وسماع خبر وفاته، الذي أبكى كل عشاق الأحمر، وستظل الجماهير العاشقة لكيان الأهلي تتوارثه حبا في ترميز كل من أعطوا وتفانوا في حب الأهلي ومصر.

محمد عبدالوهاب - صورة أرشيفية

أكثر من 250 ألف شخص شاركوا في تشييع جثمان «عبدالوهاب»، ابن قرية سنورس في محافظة الفيوم، في مشهد مهيب شاركت فيه جماهير الأهلي وأبناء قريته ومحبوه، وتقدمهم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي ونائبه محمود الخطيب.

إنقاذ كريستيان إريكسن

ساعة من الرعب عاشها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بعد السقوط المفاجئ للاعب منتخب الدنمارك خلال مباراة فريقه ضد فنلندا في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت 12-6-2021 على ملعب باركن في كوبنهاجن ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي تضم معهما منتخبي بلجيكا وروسيا.

وسقط إريكسن في حوالي الدقيقة 43 من الشوط الأول دون تدخل من أي لاعب من منتخب فنلندا وتوقف اللعب وسط محاولات لإسعافه.

اريكسن

وبعد توقف دام حوالي 20 دقيقة من الإسعافات الأولية والصدمات الكهربائية في محاولة لإنعاش قلبه، خرج إريكسن محمولا وسط غموض موقف حالته الصحية كما أعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول.

وبعد القلق على حالة إريكسن، تدخل المذيع الداخلي لملعب المباراة وطمأن الجماهير على الحالة الصحية لـ إريكسن المتواجدة بعدم المغادرة والبقاء بالمدرجات في انتظار تحديثات أخرى.

سقوط اللاعب كريستيان إريكسن مغشيًا عليه خلال مباراة السويد و فنلندا في يورو2020

كما قال مراسل بي إن سبورت، إنه شاهد إريكسن وقد عاد إلى وعيه خلال مغادرته الملعب وأنه تعرض لأزمة قلبية ونقل إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

ونشر يويفا بيانا رسميا قال خلاله: «تم نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى، ويؤكد استقرار حالته الصحية.. وعقد اجتماع طارئ مع المنتخبين ومسؤولي المباراة

وسيتم إعلان المستجدات في غضون الساعة 9:45 بتوقيت الدنمارك.. (7:45) بتوقيت مصر».

لحظة سقوط إريكسن