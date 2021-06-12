مركز الجزيرة بطل مواي تاي السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول بطولة المواي تاي للسيدات، التي نظمها الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك والبوكسينج، على صالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بمشاركة 24 لاعبة بمختلف الدرجات. وحقق مركز الجزيرة المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية مركز فايت كلوب، وحل ثالثا مركز ريل فتنس، وحازت ريم الشريف على أفضل لاعبة في البطولة.



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