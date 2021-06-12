عريجة يخوض تجربة بالدوري البلجيكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ حارس فريق الأهلي لكرة القدم، الشباب محمد عريجة (19 عاما) خوض تجربة أداء مع فريق بيرشكوت أحد فرق دوري الدرجة الأولى في بلجيكا، وذلك ضمن الاتفاقية التي وقعها برنامج الابتعاث لاكتشاف المواهب مع النادي البلجيكي.

وأكد النادي البلجيكي، عبر حسابه في تويتر قائلا «حارس الأهلي وصقور المستقبل السعودي الشاب محمد عريجة، يخوض تجربة ميدانية معنا، نتمنى لك التوفيق يا محمد، وبداية فترة جديدة لنادينا مع المواهب السعودية».

ومنذ دراسته بالمرحلة المتوسطة بزغ نجم عريجة وحصل على العديد من الجوائز في البطولات التي شارك فيها على مستوى الناشئين والشباب.

وتعود ملكية النادي البلجيكي إلى الأمير عبدالله بن مساعد الذي يملك نادي شيفيلد الإنجليزي أيضا.