عريجة يخوض تجربة بالدوري البلجيكي

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وأكد النادي البلجيكي، عبر حسابه في تويتر قائلا «حارس الأهلي وصقور المستقبل السعودي الشاب محمد عريجة، يخوض تجربة ميدانية معنا، نتمنى لك التوفيق يا محمد، وبداية فترة جديدة لنادينا مع المواهب السعودية».
ومنذ دراسته بالمرحلة المتوسطة بزغ نجم عريجة وحصل على العديد من الجوائز في البطولات التي شارك فيها على مستوى الناشئين والشباب.
وتعود ملكية النادي البلجيكي إلى الأمير عبدالله بن مساعد الذي يملك نادي شيفيلد الإنجليزي أيضا.
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