وزير الرياضة يفتتح البطولة الآسيوية لأندية اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بجدة، والتي ينظمها نادي الوحدة حتى 21 يونيو الحالي على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله في جدة.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور نائب رئيس اللجنة العربية الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وعدد من الشخصيات الرياضية ومنسوبي الفرق المشاركة.

بدأ الحفل بعزف السلام الملكي، ثم ألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي كلمة رحب خلالها بالفرق المشاركة بهذه البطولة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح، وتقديم مستوى فني مميز يليق بهذا الحدث القاري الكبير.

وقال «استضافة المملكة لهذا الحدث الآسيوي المهم، ما هو إلا امتداد لاستضافتها العديد من المناسبات والبطولات العالمية والقارية الكبرى خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الرياضة بالمملكة من القيادة الرشيدة، والذي بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم، أصبحت بلادنا مركزا عالميا مهما لاستقبال الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب».

وتشهد البطولة مشاركة 11 فريقا تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مضر السعودي، العربي القطري، شاهد كازرون الإيراني، السالمية الكويتي، والنجمة البحريني، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: الوحدة السعودي، أوزبك الأوزباكستاني، القطن اليمني، مس كيرمان الإيراني، الدحيل القطري، والكويت الكويتي.

واستهل مضر مشواره في البطولة بكسب مباراته الافتتاحية أمس أمام فريق كازرون الإيراني بنتيجة 30/ 27 في إطار لقاءات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية خسرالوحدة أمام الكويت الكويتي 27 / 28.