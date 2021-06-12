مع رينارد.. الأخضر لا يخسر

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وسجل الأخضر أرقاما تاريخية في مواجهاته ضد سنغافورة، كما أن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد زاد أرقامه الإيجابية أهمها أنه لم يتعرض للخسارة مع المنتخب في التصفيات، إضافة إلى الثلاثي فهد المولد وسالم الدوسري ومحمد العويس.
وتميهدا لمواجهة أوزبكستان، عمل رينارد على تحضير البدلاء لسد غياب الثنائي سالم الدوسري وعبدالإله المالكي، خاصة وأنه يملك أسماء قادرة على سد هذا الغياب كعبدالله عطيف ومحمد الكويكبي الذي دفع بهد بديلا أمام سنغافورة وعبدالرحمن غريب، كما بدأ في تجهيز سعود عبدالحميد بديلا عن محمد البريك حال عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي أجبرته على الخروج في مباراة سنغافورة.
الأخضر بعد مواجهة سنغافورة
- رفع انتصاراته على سنغافورة إلى 8، 5 منها ودية و3 رسمية وتعادل في مباراة.
- رفع عدد أهدافه في مرمى سنغافورة إلى 24 هدفا، فيما تلقى منه هدفين فقط.
- أصبح في حاجة إلى التعادل في مواجهته الأخيرة أمام أوزبكستان للتأهل كمتصدر للمجموعة.
- سيفتقد خدمات الثنائي عبدالإله المالكي وسالم الدوسري أمام أوزبكستان لحصول كل منهما على البطاقة الثانية.
- عزز صدارته للمجموعة برصيد 17 نقطة.
- أكد عزيمته على الفوز وعدم استعجاله بديل تسجيل 3 أهداف في آخر 6 دقائق رسمية لمباراة سنغافورة.
- رفع غلته التهديفية في التصفيات الحالية إلى 19 هدفا مقابل تلقيه 4 أهداف في الجولات السبع الماضية.
- تأكيد نجاح خطة التدوير من قبل هيرفي رينارد بإراحة 5 لاعبين دفعة واحدة في بداية اللقاء نتيجة الإرهاق.
أرقام خاصة
- الفرنسي هيرفي رينارد حافظ على سجله خاليا من الخسارة منذ توليه الإشراف على الأخضر بالتصفيات
- فهد المولد بات أكثر لاعب يسجل للأخضر في التصفيات بواقع 17 هدفا
- سالم الدوسري سجل 8 أهداف في عهد هيرفي رينارد
- محمد العويس حافظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات أمام الكويت وفلسطين واليمن وسنغافورة
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