إريكسن يخلع قلوب الملايين.. نجم الدنمارك سقط مغشيا عليه خلال مباراة فنلندا.. بكاء هستيري للاعبين.. وتعليق اللقاء.. وتقارير تكشف حالته (فيديو وصور)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شهدت الدقيقة 43 من عمر مباراة الدنمارك وفنلندا، اليوم في بطولة يورو 2020، سقوط مفاجئ ومروع للنجم الدنمركي كريستان إريكسن، حيث ظهر مغشيا عليه وفاقدا للوعي تماما، ما ترتب عليه قرار من حكم اللقاء بإيقاف اللعب على الفور، وطلب الأطقم الطبية.

وتعرض إيركسن لإصابة خطيرة، وأغمى على اللاعب في أرض الملعب وحاول الجهاز الطبي لإنعاشه بالتنفس الصناعي، وسط حالة من الذعر بين اللاعبين الذين تساقطت دموعهم في الملعب.

وسيطر البكاء على لاعبي منتخب الدنمارك فور الواقعة، خوفا على حياة اللاعب، وشوهدت زوجة اللاعب تبكي داخل أرض الملعب.

كذلك، قام لاعبو منتخب #فنلندا مغادرة أرض الملعب، بعد قرار الحكم بإيقاف المباراة مؤقتا في انتظار التطورات الخاصة بحالة إريكسن.

وقرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" تعليق المباراة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب.

وكشفت تقارير تليفزيونية أن إيركسن، مازال على قيد الحياة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وأضافت التقارير، أن إيركسن تم نقله إلى المستشفى لكنه على قيد الحياة بعدما تلقى صدمات كهربائية، مشيرة إلى أن الجميع يرفض التعليق على حالته سواء الاتحاد الأوروبى لكرة القدم أو الاتحاد الدنماركى للعبة.