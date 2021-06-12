الامارات | بالصور.. صدمة وبكاء بعد سقوط لاعب الدنمارك إريكسن وخضوعه لإنعاش قلبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. صدمة وبكاء بعد سقوط لاعب الدنمارك إريكسن وخضوعه لإنعاش قلبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط لاعب وسط منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه أثناء اللعب وخضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين أثناء مباراة بلاده ضد فنلندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم السبت.

وسيطرت حالة من الصدمة والبكاء على لاعبي منتحب الدنمارك.

وشاهد مصور من رويترز في المباراة إريكسن وهو يرفع يده بينما كان يتم حمله على محفة إلى خارج الملعب.

وانهار إريكسن فجأة وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب. وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وغادر الفريقان بعد ذلك الملعب ورفع مسعفون أغطية لإخفاء اللاعب المصاب عن الأنظار.

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