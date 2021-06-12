شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركي إريكسن .. وُلد في عيد الحب فاستمر قلبه ينبض (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خلع الدنماركي كريستيان إريسكن، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي قلوب عشاق المستديرة بسقوطه أرضاً مع الدقائق الأخيرة من عمر مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي بمنافسات يورو 2020 مساء اليوم السبت.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» استقرار حالة إرسكسن بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

نستعرض من خلال السطور التالية معلومات عن الدنماركي إريسكن الذي تصدر مشهد سقوطه المريب ثاني أيام البطولة الأوروبية.

إريسكن من مواليد الرابع عشر من فبراير من عام 1992 ويبلغ من العمر 29 عاماً، بمدينة ميدلفارت الدنماركية.

في عام 2005، انضم إلى نادي ميدلفارت بولد كلوب والذي شارك في بطولة الشباب الدنماركية. في موسمه الأول، خسر ميدلفارت في نصف النهائي ضد نادي بروندبي لكن حصل إريكسن على جائزة «أفضل لاعب فنياً» في نهاية البطولة، وفي العام التالي نادي ميدلفارت بالبطولة، حيث سجل إريكسن هدف المباراة الوحيد في المباراة النهائية.

في 17 أكتوبر 2008، أُعلن أن إريكسن قد وقع عقدًا لمدة عامين ونصف مع أياكس أمستردام، وقدرت قيمة انتقاله من ميدلفارت بمبلغ مليون يورو، وشق طريقه من خلال فرق الشباب، ورُقّيَ إلى الفريق الأول في يناير 2010، حيث حصل على القميص رقم 51.

قارنه مدرب أياكس، الهولندي، مارتن يول، الذي سبق له تدريب النادي الأهلي، مع المواهب التي خرجت من شباب أياكس أمثال شنايدر ورافاييل فان در فارت ووصفه بأنه قارئ جيد للعب ويجيد لعب أدوار «الرقم 10» التقليدية مثل الهولنديين الدوليين والأسطورة الدنماركية مايكل لاودروب، والذي لعب لأياكس سابقاً أيضا.

في 30 أغسطس 2013، أعلن نادي توتنهام هوتسبير أنه أكمل صفقة انتقال إريكسن من أياكس في صفقة يعتقد أنها كلفت 11 مليون يورو.

وفي الموسم الماضي انضم اريكسن لصفوف انتير ميلان الايطالي وتُوج معه في الموسم الجاري بلقب الدوري الايطالي في انجاز كبير.

525 مباراة خاضها اريسكن مع جميع الأندية التي لعب بقميصها، سجل خلالهم 108 هدفاً.