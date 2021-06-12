شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام فى الزمالك بشأن التعاقد مع صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد نادي الزمالك انقسام حول التعاقد مع صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فقد أكد مصدر بنادي الزمالك، أن صالح جمعة، مطروح في الفترة الحالية أمام الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون.

ويشهد التعاقد مع صالح جمعة انقساما بين أعضاء الجهاز الفني وسيكون الرأي النهائي للفرنسي كارتيرون، خاصة أن المدرب سبق وتولى تدريب صالح جمعة في الأهلي ولم يقتنع وقتها باللاعب.

ويخشي مسؤولو نادي الزمالك من عدم التزام صالح جمعة بعد الانضمام لصفوف الفريق لاسيما بعد الأزمات العديدة التى افتعلها عندما كان لاعبا فى صفوف الأهلي.