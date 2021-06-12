شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات وإصابات مرعبة.. مشاهد خلعت القلوب في عالم كرة القدم قبل واقعة إريسكن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حلت الدقيقة 42 من عمر مباراة الدنمارك وفنلندا بمنافسات اليوم الثاني من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 لتحمل في طياتها مشهد مرعب من مشاهد المستديرة، فكٌتمت الأنفاس وخُلعت القلوب، بسقوط مريب لجناح أبناء "الفايكينج"، كريستيان إريكسن أرضاً دون تدخل أحد من لاعبي المنافس، ليتم إيقاف المباراة وتعليق أحداثها لحين اتخاذ قرار من "يويفا".

وأشارت أنباء إلى أن القدر كان لطيفاً ورحيماً بإريسكن بعد اسعافه ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلب مفاجئة، وأنقذته العناية الألهية من الموت.

وعلى مدار تاريخ كرة القدم شهدت الملاعب العربية والعالمية وقائع تخلع القلوب ما بين وفيات نجوم داخل أرضية الميدان وإصابات خطيرة ومريبة، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

الكاميروني مارك فيفيان فوي

لقبته الجماهير برجل الغابة بسبب طوله الفارع وقوة بنيانه وسقط أرضاً خلال مباراة منتخب الكاميرون أمام نظيره الكولومبي في نصف نهائي بطولة العالم للقارات 2003 مفارقاً الحياة.

المجري فيهير

في عام 2004 رحل المجري فيهير وهو يخوض مباراة فريقه البرتغالي بنفيكا ضد نظيره فيتوريا في واقعة شهيرة.

محمد صديق يخلع قلوب جماهير الأهلي

في مباراة شهيرة للاهلي أمام طلائع الجيش بمنافسات كأس مصر 2007 سقط محمد صديق مدافع الفريق الأحمر مغشياً عليه بعد بلع لسانه وكانت الأقدار لطيفة به بعدما استفاق في النهاية عقب لحظات من كتمان الأنفاس.

محمد عبدالوهاب يفارق الحياة

ويفارق محمد عبدالوهاب الحياة وهو يخوض مران فريق النادي الأهلي بملعب التتش في الحادي والثلاثين من أغسطس من عام 2006 في واقعة مريبة رحل على إثرها صاحب الـ 23 عاماً أنذاك عن عالمنا.

الهادي بالرخيصة

وشهد مطلع عام 1997 رحيل النجم التونسي الهادي بالرخيصة لاعب فريق الترجي وهو يخوض مباراة ودية أمام أولمبيك ليون الفرنسي، ليفارق اللاعب الحياة بعد ابتلاع لسانه.

النيجيري إيداهور

يتكرر مسلسل الوفيات لنجوم المستديرة داخل المستطيل الأخضر ويغادر النيجيري إيداهور المحترف في صفوف المريخ السوداني، الحياة خلال مباراة فريقه بنادي الأمل بعد نوبة قلبة داهمته.

عبدالرحمن عاطف

وشهدت الموسم الجاري بدوري الدرجة الثالثة المصري وفاة لاعب القنايات عبدالرحمن عاطف خلال مباراة فريقه امام الرواد، بسبب الاختناق الذي تعرضه له اثر ابتلاع لسانه.