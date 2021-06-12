شكرا لقرائتكم خبر عن مرتجي يتسلم درع تكريم الأهلي في احتفالية «الوفد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام حزب الوفد احتفالية كبرى مساء اليوم لتكريم النادي الأهلي، بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية، وكان آخرها الحصول على برونزية كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي.

وتسلم المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، درع التكريم بعد تكليفه من قبل المجلس بتمثيل النادي في هذه الاحتفالية.

ووجه المهندس خالد مرتجي الشكر إلى مؤسسة الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على هذا التكريم.

وقال مرتجي في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفالية «كل التحية للدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية، وكل التحية لمؤسسة الوفد. باسمي وباسم رئيس وأعضاء الأهلي أتوجه بالشكر لهذه المؤسسة العريقة على هذا التكريم. سعيد جدا بالتواجد وسط هذه الكوكبة الرائعة من الحضور التي نكن لها كل احترام وتقدير».

وأضاف مرتجي: «نعتز بالعلاقة التاريخية بين الأهلي وكافة المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها مؤسسة الوفد، الذي تربطه علاقة تاريخية مع النادي من خلال رموزه بداية من الزعيم سعد زغلول وفؤاد باشا سراج الدين».

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي أن تكريم الأهلي جاء بعد الإنجازات التي حققها النادي وكان آخرها الحصول على برونزية كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي، وأن هذه الألقاب تحققت بفضل مساندة كافة مؤسسات الدولة.

وأشار مرتجي إلى أن الأهلي لا ينسى دور جمهور الأهلي العظيم, وهو الداعم والسند له في كل المواقف والقاسم المشترك في كل البطولات على مدار التاريخ.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة إن الوفد يقدر دور الرياضة، وإن أي مكسب يحققه النادي الأهلي هو مكسب للرياضة المصرية بشكل عام، لا سيما الإنجازات الإفريقية والعالمية، ومن هذا المنطلق جاء تكريم الأهلي بعد البطولات التي حققها النادي مؤخرًا.

وأضاف أبو شقة: «الوفد يرحب بالأهلي ويكرمه، هذا التكريم والترحيب تكريم للنادي بكافة أفراده، مجلس إدارة، وأعضاء، وجماهير، وكل منظومة العمل».