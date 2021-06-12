شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاطمئنان على اريكسن .. استئناف مباراة الدنمارك ضد فنلندا في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» استئناف مباراة الدنمارك ضد فنلندا وذلك بعد الاطمئنان على الحالة الصحية لكريستيان إريكسن واستقرارها.

وقال يويفا في بيانه إن المباراة سوف تستأنف من الدقيقة 40 في الشوط الأول ثم 15 دقيقة راحة وبعدها إكمال الشوط الثاني بشكل طبيعي.

وعاش عشاق الساحرة المستديرة حول العالم حالة من الرعب بعد السقوط المفاجئ للاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن خلال مباراة فريقه ضد فنلندا في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت 12-6-2021 على ملعب باركن في كوبنهاجن ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي تضم معهما منتخبي بلجيكا وروسيا.

وسقط إريكسن في حوالي الدقيقة 43 من الشوط الأول دون تدخل من أي لاعب من منتخب فنلندا وتوقف اللعب وسط محاولات لإسعافه.

وبعد توقف دام حوالي 20 دقيقة من الإسعافات الأولية والصدمات الكهربائية في محاولة لإنعاش قلبه، خرج إريكسن محمولا وسط غموض موقف حالته الصحية كما أعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول.

وبعد حوالي 10 دقائق من خروج إريكسن من الملعب قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تأجيل مباراة الدنمارك ضد فنلندا بسبب الحالة الصحية للاعب كريستيان إريكسن، إلا أن المذيع الداخلي لملعب المباراة طمأن الجماهير على الحالة الصحية لـ إريكسن المتواجدة بعدم المغادرة والبقاء بالمدرجات في انتظار تحديثات أخرى.

كما قال مراسل بي ان سبورت، إنه شاهد إريكسن وقد عاد إلى وعيه خلال مغادرته الملعب وأنه تعرض لأوزمة قلبية ونقل إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

ونشر يويفا بيانا رسميا قال خلاله: «تم نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى، ويؤكد استقرار حالته الصحية.. وعقد اجتماع طارئ مع المنتخبين ومسؤولي المباراة

وسيتم إعلان المستجدات في غضون الساعة 9:45 بتوقيت الدنمارك.. (7:45) بتوقيت مصر».

لحظة سقوط إريكسن