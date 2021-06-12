شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال كريستيان إريكسن: اللاعب بخير ويمكنه التحدث الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مارتن شوتس، وكيل أعمال كريستيان إريكسن، إن اللاعب بصحة جيدة، يتنفس، ويمكنه التحدث إلينا الآن.

وأضاف «شوتس» في مداخلة مع إذاعة NPO Radio1، أن والد إريكسن طمأن الجميع بشأن حالة نجله الصحية.

سقط إريكسن في حوالي الدقيقة 43 من الشوط الأول دون تدخل من أي لاعب من منتخب فنلندا وتوقف اللعب وسط محاولات لإسعافه.

وبعد توقف دام حوالي 20 دقيقة من الإسعافات الأولية والصدمات الكهربائية في محاولة لإنعاش قلبه، خرج إريكسن محمولاً وسط غموض موقف حالته الصحية كما أعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول.

وبعد حوالي 10 دقائق من خروج إريكسن من الملعب، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تأجيل مباراة الدنمارك ضد فنلندا بسبب الحالة الصحية للاعب كريستيان إريكسن، إلا أن المذيع الداخلي لملعب المباراة طمأن الجماهير على الحالة الصحية لـ إريكسن المتواجدة بعدم المغادرة والبقاء بالمدرجات في انتظار تحديثات أخرى.

كما قال مراسل بي ان سبورت إنه شاهد إريكسن وقد عاد إلى وعيه خلال مغادرته الملعب وأنه تعرض لأوزمة قلبية ونقل إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

ونشر يويفا بيانا رسميا قال خلاله: «تم نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى، ويؤكد استقرار حالته الصحية.. وعقد اجتماع طارئ مع المنتخبين ومسؤولي المباراة

وسيتم إعلان المستجدات في غضون الساعة 9:45 بتوقيت الدنمارك.. (7:45) بتوقيت مصر».