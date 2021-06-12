شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة الدخان تشعل المنافسة بمجموعة الصعيد في دوري المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت المنافسة علي صدارة مجموعة الصعيد، بالدوري الممتاز "ب" لكرة القدم، والمعروف إعلاميا، بدوري المظاليم، عقب هزيمة نادي الشرقية للدخان، متصدر المجموعة، خارج ملعبه 1-2 أمام شبان قنا، ليتوقف رصيده عند 54 نقطة يتصدر بهما المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منافسة الألمنيوم، الذي تعادل مع المنيا 0-0 في المباراة التي اقيمت بنيهما علي ستاد المنيا، ضمن الأسبوع الـ 27.

وقد جاءت باقي النتائج فوز الإعلاميين علي ديروط 1-0 ، وسوهاج علي طهطا 1-0، واسمنت أسيوط علي تليفونات بني سويف 1-0، وفوز قنا علي شباب سمسطا، 5- 0، فيما تعادل المنيا والألمنيوم 0-0، الفيوم وكيما أسوان 1-1، وبني سويف وبترول أسيوط 0-0 . ويتبقي من الموسم 3 أسابيع . تشعل المنافسة علي الصعود، والهبوط.

وقد جاء ترتيب الاندية عقب مباريات الاسبوع الـ 27