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هزيمة الدخان تشعل المنافسة بمجموعة الصعيد في دوري المظاليم

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت المنافسة علي صدارة مجموعة الصعيد، بالدوري الممتاز "ب" لكرة القدم، والمعروف إعلاميا، بدوري المظاليم، عقب هزيمة نادي الشرقية للدخان، متصدر المجموعة، خارج ملعبه 1-2 أمام شبان قنا، ليتوقف رصيده عند 54 نقطة يتصدر بهما المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منافسة الألمنيوم، الذي تعادل مع المنيا 0-0 في المباراة التي اقيمت بنيهما علي ستاد المنيا، ضمن الأسبوع الـ 27.

وقد جاءت باقي النتائج فوز الإعلاميين علي ديروط 1-0 ، وسوهاج علي طهطا 1-0، واسمنت أسيوط علي تليفونات بني سويف 1-0، وفوز قنا علي شباب سمسطا، 5- 0، فيما تعادل المنيا والألمنيوم 0-0، الفيوم وكيما أسوان 1-1، وبني سويف وبترول أسيوط 0-0 . ويتبقي من الموسم 3 أسابيع . تشعل المنافسة علي الصعود، والهبوط.

وقد جاء ترتيب الاندية عقب مباريات الاسبوع الـ 27

م

النادي

الاسبوع

النقاط

1

الشرقية للدخان

27

54

2

الألمنيوم

27

51

3

المنيا

27

50

4

الإعلاميين

27

46

5

بني سويف

27

41

6

الفيوم

27

39

7

ديروط

27

38

8

بترول أسيوط

27

37

9

سوهاج

27

36

10

قنا

27

31

11

ش . قنا

27

29

12

كيما أسوان

27

29

13

تليفونات بني سويف

27

28

14

ش . سمسطا

27

28

15

اسمنت أسيوط

27

26

16

طهطا

27

15

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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