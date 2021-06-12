شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة الدخان تشعل المنافسة بمجموعة الصعيد في دوري المظاليم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت المنافسة علي صدارة مجموعة الصعيد، بالدوري الممتاز "ب" لكرة القدم، والمعروف إعلاميا، بدوري المظاليم، عقب هزيمة نادي الشرقية للدخان، متصدر المجموعة، خارج ملعبه 1-2 أمام شبان قنا، ليتوقف رصيده عند 54 نقطة يتصدر بهما المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منافسة الألمنيوم، الذي تعادل مع المنيا 0-0 في المباراة التي اقيمت بنيهما علي ستاد المنيا، ضمن الأسبوع الـ 27.
وقد جاءت باقي النتائج فوز الإعلاميين علي ديروط 1-0 ، وسوهاج علي طهطا 1-0، واسمنت أسيوط علي تليفونات بني سويف 1-0، وفوز قنا علي شباب سمسطا، 5- 0، فيما تعادل المنيا والألمنيوم 0-0، الفيوم وكيما أسوان 1-1، وبني سويف وبترول أسيوط 0-0 . ويتبقي من الموسم 3 أسابيع . تشعل المنافسة علي الصعود، والهبوط.
وقد جاء ترتيب الاندية عقب مباريات الاسبوع الـ 27
|
م
|
النادي
|
الاسبوع
|
النقاط
|
1
|
الشرقية للدخان
|
27
|
54
|
2
|
الألمنيوم
|
27
|
51
|
3
|
المنيا
|
27
|
50
|
4
|
الإعلاميين
|
27
|
46
|
5
|
بني سويف
|
27
|
41
|
6
|
الفيوم
|
27
|
39
|
7
|
ديروط
|
27
|
38
|
8
|
بترول أسيوط
|
27
|
37
|
9
|
سوهاج
|
27
|
36
|
10
|
قنا
|
27
|
31
|
11
|
ش . قنا
|
27
|
29
|
12
|
كيما أسوان
|
27
|
29
|
13
|
تليفونات بني سويف
|
27
|
28
|
14
|
ش . سمسطا
|
27
|
28
|
15
|
اسمنت أسيوط
|
27
|
26
|
16
|
طهطا
|
27
|
15