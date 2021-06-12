شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: رمضان صبحي محتاج ينتقل للزمالك أو يحترف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الصعب أن يعود للنادي الأهلي مرة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «من الصعب أن يعود رمضان صبحي، للنادي الأهلي مرة أخرى، كلنا رأينا عصام الحضري، حاول أكثر من مرة العودة لصفوف القلعة الحمراء بعد هروبه، ولكن مجلس الإدارة في ذلك الوقت تمسك بقراره».

وأضاف: «رمضان صبحي، يحتاج إلى جمهور يسانده وسوشيال ميديا تدافع عنه ويكون لديه ظهير إعلامي قوي»، مضيفًا: «رمضان صبحي، عشان يستمر في الملاعب، لا بد أن يحترف أو ينتقل إلى الزمالك».

وأوضح: «اللاعب تأثر مستواه الفني كثيرًا بعد إنتقاله لبيراميدز، حيث لم يستطع تحمل الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها من قبل جماهير الأهلي، خاصة أنه صغير في السن»، مضيفًا: «الخبرات الكبيرة لعبدالله السعيد، جعلته يتحمل الضغوطات».