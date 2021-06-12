شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام الدنمارك تكشف الحالة الصحية لكريستيان اريكسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طمأنت وسائل الإعلام الدنماركية جماهيرها على لاعب المنتخب كريستيان اريكسن لاعب منتخب الدنمارك بعدما غادر ملعب مباراة فريقه أمام فنلندا عقب تعرضة لأزمة صحية.

وقالت: نطمئن الجمبع اللاعب ترك النلعب مفتوح العينين بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخل طبي سريع على أرض الملعب قبل أن يتم إلغاء المباراة،

وغادر كريستيان اريكسن لاعب منتخب الدنمارك ملعب مباراة فريقه أمام فنلندا وهو مفتوح العينين بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخل الجهاز الطبي ونقله للعناية المركزة للطمئنان علي حالته.

وظهر التأثر الكبير على عناصر الدنمارك بعدما سقط اريكسن أرضًا دون تدخل من أحد ليطلب كافة اللاعبين من فنلند والدنمارك دخول الجهاز الطبي سريعًا.