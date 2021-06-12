شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطمئن على أفشة وهانى فى جلسة خاصة بالتتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة مع الثنائى محمد مجدي أفشة ومحمد هاني، لاعبا الفريق على هامش التدريبات اليوم السبت للاطئمنان على حالتهما حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، ويعاني أفشة من جزع في الرباط الداخلي للكاحل، في حين يشكو محمد هاني من شد في العضلة الأمامية.

وقام المدرب بتحفيزهما خلال فترة التأهيل وتمنى لهما سرعة العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والمباريات الرسمية المقبلة.

وواصل الفريق تدريباته استعدادا ل مواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.