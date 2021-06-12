شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب الألماني يحذر من تفاقم إصابات كورونا بين منتخبات يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا تيم ماير، طبيب المنتخب الألماني لكرة القدم، إلى أن ينصب التركيز على مخاطر فيروس كورونا بعدما ظهرت حالات إصابة بين الفرق المشاركة في بطولة أمم أوروبا.

وقال في مقابلة نُشرت على موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم السبت: هذه الحالات للتذكير بأن فيروس كورونا لم ينته بعد رغم التطورات الإيجابية هنا في ألمانيا. إنها تذكير بمواصلة الالتزام بجميع الإجراءات التي لا تزال ضرورية.

وأضاف: «لايزال من الممكن حدوث عدوى، حتى لو كان الوضع فيما يتعلق بتفشي الجائحة قد تحسن بشكل ملحوظ مقارنة ببداية العام».

وثبتت إصابة سيرجيو بوسكيتس قائد المنتخب الإسباني بفيروس كورونا في وقت سابق وسيغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام السويد، الإثنين، بينما استبعد أندريه موستوفوي لاعب المنتخب الروسي من البطولة بسبب إصابته.

واستبعد ماير مرة أخرى تطعيم شامل للفريق الألماني، مثلما فعلت إسبانيا أمس الجمعة بعد ظهور حالات في صفوف منتخبها.

وأوضح ماير قراره بأنه تم اتخاذه بعد دراسة مكثفة لمخاطر الآثار الجانبية، والتي لا يمكن إغفالها والتي، حتى إلى حد ضئيل، يمكن أن تكون «أكثر إشكالية للرياضيين الكبار مقارنة بمهن أخرى».

ومع ذلك، فإن قراره لا يعني أنه ضد التطعيم باللقاح. حيث قال: «أؤيد صراحة التطعيمات للمواطنين وأعتبر أن حصولهم على التطعيم هو الخطوة الحاسمة للخروج من الجائحة».