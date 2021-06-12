شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة يروي ما حدث مع محمد عبدالوهاب بعد سقوط لاعب الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن سقوط إريكسين لاعب المنتخب الدنماركي أثناء مباراة فنلندا في يورو 2020 أمر صعب للاعبين والجماهير.

وقال أثناء تواجده باستديو تحليل المباراة إنه سبق وعاش نفس الظروف مع زميله الراحل محمد عبدالوهاب لاعب الأهلي الذي سقط مغشيا عليه أثناء التدريبات الصباحية قبل أن يفارق الحياة بدقائق.

وتابع: من الصعب استكمال المباراة لو حدث للاعب الدنمارك أي مكروه لكون زملائه ولاعبي المنتخب المنافس سيكونون خارج التركيز وتحت ضغوط عصبية رهيبة من الحادث.