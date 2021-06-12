شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد حارس التشيك من يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم السبت، استبعاد جيري بافلينكا، حارس مرمى المنتخب، من المشاركة في بطولة أمم أوروبا يورو 2020، بسبب مشاكل في الظهر، وذلك قبل خوض المنتخب التشيكي لأولى مبارياته، في المجموعة الرابعة بالبطولة، أمام نظيره الاسكتلندي بعد غد الاثنين.

وترك بافلينكا، 29 عاما، لاعب فيردر بريمن، معسكر المنتخب التشيكي اليوم السبت، قبل توجه الفريق إلى اسكتلندا، وتم استبدال بافلينكا بتوماس كوبيك، حارس مرمى أوجسبورج، ومع ذلك سينضم للمنتخب عقب المباراة المقبلة.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره التشيكي، في المباراة الأولى للمجموعة الرابعة، غدا الأحد.